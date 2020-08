Media britannici: offerta di Spotify a Harry e Meghan per realizzare podcast esclusivi

I Duchi del Sussex, secondo quanto riferito, si stanno preparando a partecipare a un progetto mediatico come produttori congiunti. Sempre più insistenti le voci secondo cui starebbero cercando di inserirsi a Hollywood.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, ex reali senior dimessisi dai loro doveri all'inizio di quest'anno, sarebbero in attesa di un'allettante proposta di Spotify per realizzare un podcast, ha riferito il 'Mirror' citando addetti ai lavori.

Il gigante dello streaming spera presumibilmente di mettere sotto contratto la coppia reale dopo il successo del podcast di Michelle Obama, lanciato il mese scorso.

"Il Duca e la Duchessa da un po' figurano nella lista di desideri di Spotify, che presenterà una proposta dettagliata all'agente statunitense di Meghan nel giro di poche settimane", ha detto un insider.

Secondo quanto riferito, il denaro non è "un argomento di discussione" per la società di produzione del valore di 29 miliardi di dollari, quindi Meghan potrebbe tranquillamente fare il prezzo.

Il progetto ricorda quello intrapreso dai coniugi Obama, che hanno iniziato dopo aver lasciato la Casa Bianca.

A gennaio, secondo quanto riferito, la coppia ha discusso dei suoi programmi con l'ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie, di cui vorrebbe imitare l'iniziativa.

Da quando hanno lasciato la Casa Bianca, gli Obama hanno guadagnato una piccola fortuna vendendo i diritti delle loro autobiografie e lanciando la loro società di produzione, che ora ha stretto un accordo redditizio con Netflix.

"Hanno raggiunto un enorme successo commerciale senza sembrare di sporcarsi le mani, per dirla senza mezzi termini, e mantenendo la loro popolarità", ha osservato una fonte.

I Duchi del Sussex, che si sono staccati dalla famiglia reale allargata per condurre una vita personale e finanziariamente indipendente in Nord America, vantano già una certa esperienza nelle apparizioni radiofoniche e nella confezione di podcast.

Ad esempio, come parte del loro secondo fidanzamento, hanno visitato Reprezent 107.3 FM a Brixton, una stazione di musica underground aperta 24 ore su 24, e successivamente, nel 2017, Harry ha co-editato il programma 'Today' di BBC Radio 4. Separatamente, questa settimana, Meghan ha preso parte a una chat online con Gloria Steinem ospitata da 'Makers Women' per discutere del femminismo e dell'importanza del voto nelle imminenti elezioni statunitensi, sebbene le persone l'abbiano rimproverata per aver iniziato a esporsi politicamente.

La notizia secondo cui Harry e Meghan, ora stabilitisi in una tenuta di Santa Barbara appena acquistata, stiano per lanciare il loro podcast è arrivata quando 'Variety' ha riferito che la coppia stava accarezzando alcune speciali idee di business, "lanciate" in silenzio a "numerose" compagnie mediatiche.

Sebbene siano noti pochi dettagli sull'aspirante impresa, una fonte che ne è a conoscenza ha affermato che i Sussex hanno in programma di lavorarvi come produttori congiunti se dovesse prendere piede.

In precedenza, si diceva che i Sussex avessero iniziato a lavorare sul loro enorme impero di beneficenza Archewell - un nome che presumibilmente è venuto nella mente di Harry e Meghan anche prima della nascita del loro figlio, di cui ha virtualmente ispirato il nome: Archie Mountbatten-Windsor.