Gp del Belgio, pole position a Lewis Hamilton

La prima fila sarà occupata dalle due Mercedes. Al palo partirà il campione del mondo Lewis Hamilton, che con il tempo di 1'41''252 fa registrare il record sul giro nel circuito belga e conquista la quinta pole position della stagione.

Dietro ad Hamilton, staccato di 0''511, il finlandese Valtteri Bottas. Terzo, più lento di 0''526 rispetto ad Hamilton, l'olandese Max Verstappen su Red Bull.

Delusione, attesa, per i tifosi del Cavallino Rampante. Le Ferrari continuano il trend negativo mostrato dall'inizio del weekend e vengono eliminate nel segmento Q2: Charles Leclerc è 13°, Sebastian Vettel 14°.

Eliminate in Q3 le due Alfa Romeo: Kimi Raikkonen partirà dall'ottava fila in 16° posizione, Antonio Giovinazzi dalla nona fila in diciottesima posizione.

Il GP del Belgio

Il Gran Premo del Belgio è la settima prova del campionato del mondo di Formula 1 2020. La gara si disputa sul circuito di Spa Francorchamps, che misura 7004 metri ed è il più lungo del Mondiale. I giri da percorrere per le monoposto sono 44 e la partenza è in orario alle 15:10 di domenica 30 agosto.