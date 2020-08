Usa, aumenta a 14 il bilancio delle vittime dell'uragano Laura in Lousiana e Texas

Sono almeno 14 le persone morte a causa del passaggio dell'uragano Laura in Lousiana e Texas, riferiscono le autorità locali. La maggior parte dell vittime ha perso la vita per la fuoriuscita del monossido di carbonio prodotto dai generatori di luce portatile. Gli altri sono morti per annegamento o schiacciati dagli alberi sradicati dal forte vento.

Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha confermato la morde di dieci persone nel suo stato, cinque per intossicazione da monossido di carbonio, quattro causati dalla caduta degli alberi e un annegamento. Tra le vittime, riferisce il governatore, anche una ragazzina, schiacciata da un albero.

In Texas tre delle quattro vittime sono morte per intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di alcuni senzatetto rifugiati in una sala biliardo per ripararsi dalla tempesta. L'altro incidente mortale si è verificato nel Texas orientale dove un uomo è morto a causa della caduta di un albero che ha schiacciato la propria abitazione.

La tempesta ha lasciato complessivamente 500.000 persone senza corrente tra Louisiana e Texas. Venerdì la sua potenza è diminuita ed è stata declassata a tempesta, mentre si dirigeva verso l'Arkansas.

In tutti e tre gli stati americani si contano ingenti i danni, con un impianto chimico situato nel sudovest della Louisiana che sarebbe stato ridotto in cattive condizioni.

Nonostante le vittime, in tutto il sud degli Stati Uniti si è tirato un sospiro di sollievo per il declassamento di Laura a semplice depressione tropicale

In precedenza, infatti, i meteorologi temevano che l'impatto della tempesta sugli Stati Uniti potesse portare conseguenze peggiori di quelle dell'uragano Katrina, che nell'agosto 2005 devastò la Louisiana.