Cina, crolla un hotel nello Shanxi: almeno 13 vittime - Video

Almeno altre dieci persone si trovano in questo momento sotto le macerie.

Sono almeno tredici le vittime del crollo di un hotel situato nella provincia dello Shanxi, in Cina. Almeno dieci, invece, le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

A riferirlo è la Televisione Centrale Cinese.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato nella cittadina di Linfeng, quando un hotel di due piani si è accartocciato su se stesso per cause ancora non meglio definite.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre di soccorritori e delle ambulanze per prestare il primo soccorso ai feriti. Finora dalle macerie sono state estratte 30 persone, tredici delle quali già decedute.

Su Twitter sono stati già pubblicati diversi video dal luogo dell'incidente.