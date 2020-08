Russia espelle un consigliere dell'ambasciata norvegese

La Federazione Russa ha deciso di espellere un consigliere della missione diplomatica norvegese in risposta all'espulsione da parte del governo di Oslo di un diplomatico russo dopo uno scandalo spionistico.

Lo riferisce una fonte ai media russi. Proprio in queste ore l'ambasciatore norvegese in Russia, Rune Resaland, è stato convocato presso il Ministero degli Esteri per discutere la situazione in essere.

Il Ministero degli Esteri norvegese ha a sua volta fatto sapere di ritenere l'espulsione del proprio diplomatico "assolutamente infondata", in quanto questi "non ha violato alcuna regola".

Da parte russa è invece stato riferito che le azioni intraprese da Oslo nelle scorse settimane hanno avuto come risultato quello di deteriorare le relazioni tra i due Paesi.

Nelle scorse settimane l'ambasciatore Resaland era già stato convocato proprio in seguito all'espulsione da parte di Oslo del diplomatico russo tacciato di spionaggio.

L'evento era accaduto verso la metà di agosto, quando il Servizio di sicurezza della polizia norvegese (PST) aveva reso noto l'arresto di un uomo di 50 anni, sospettato di aver passato delle informazioni riservate "ad una spia russa".

Stando a quanto riportato dal PST, il sospettato avrebbe trasmesso delle informazioni che "potrebbero nuocere agli interessi fondamentali della Norvegia" e per questo rischierebbe fino a 15 anni di detenzione.

In riferimento a tale avvenimento un membro del personale diplomatico dell'ambasciata russa in Norvegia era stato dichiarato persona non grata dal governo di Oslo.