USA, l'uragano Laura fa 6 vittime: c'è anche una 14enne

Si contano i primi morti causati dall'uragano Laura, con almeno 6 persone che hanno perso la vita in Louisiana. Come riferisce il portale della ABC, tra le vittime c'è anche una ragazza di appena 14 anni, decedutainsieme ad altre 3 persone a causa degli alberi caduti.

Il governatore John Bel Edwards ha quindi spiegato che un'altra delle vittime si trovava in barca ed è morta per annegamento, mentre la sesta vittima è deceduta per avvelenamento da monossido di carbonio causato da un generatore di corrente.

La perturbazione, che ieri ha lasciato complessivamente 500.000 persone senza corrente tra Louisiana e Texas, si è ora spostata verso l'Arkansas.

In tutti e tre gli stati americani si contano ingenti i danni, con un impianto chimico situato nel sudovest della Louisiana che sarebbe stato ridotto in cattive condizioni.

Nonostante le vittime, in tutto il sud degli Stati Uniti si è tirato un sospiro di sollievo per il declassamento di Laura a semplice depressione tropicale

In precedenza, infatti, i meteorologi temevano che l'impatto della tempesta sugli Stati Uniti potesse portare conseguenze peggiori di quelle dell'uragano Katrina, che nell'agosto 2005 devastò la Louisiana.