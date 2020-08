Coronavirus, contagi record in India: oltre 77 mila positivi in 24 ore

Non si arresta la diffusione del virus Sars-Cov-2 nel mondo, con un significativo incremento dei contagi negli Stati Uniti, in Brasile e India, mentre sono in aumento i focolai in America Latina.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di infezioni. Ad aver contratto il nuovo coronavirus sono infatti circa 5,86 milioni. Nelle ultime settimane si è assistito ad un rallentamento dei contagi, ma il Paese è ancora lontano dall'essere fuori dall'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 42.859 casi di positività e 931 decessi. In totale sono 180.527 i casi conclusi con esito fatale, secondo i dati della John Hopkins University. Inoltre, più di 2,1 milioni sono state dichiarate guarite.

Il presidente Donald Trump, nel discordo con cui ha accettato la ricandidatura alla Casa Bianca, ha annunciato che il vaccino per il Covid-19 verrà sviluppato entro l'anno.

“Produrremo un vaccino entro la fine dell'anno se non addirittura prima”, ha detto.

Brasile

Secondo i dati fornite dalle autorità sanitarie brasiliane nelle ultime 24 ore sono stati attestati altri 44.235 casi di positività e 984 nuovi decessi legati al coronavirus, per un totale di 118.649 vittime.

Il Brasile è il secondo Paese al mondo per diffusione del virus Sars-Cov-2, con un totale di 3.761.391 dall'inizio della pandemia e 118.649 vittime.

India

Nelle ultime 24 ore l'India ha registrato il suo record di contagi dall'inizio dell'epidemia nel Paese. Sono 77.266 i nuovi casi, che portano il totale dei positivi a 3.387.501 milioni, secondo quanto ha riferito il ministero della Salute questo venerdì mattina.

Il bilancio delle vittime della malattia ha raggiunto 61.529 persone, con 1.057 nuovi decessi registrati nell'ultimo giorno. Più di 2,58 milioni di persone sono guarite dall'inizio dell'epidemia.