Manifestazione dell'opposizione nel centro di Minsk, nuovi fermi della polizia

Gruppi di sostenitori dell'opposizione al presidente Lukashenko si sono mossi in un corteo non autorizzato nel centro di Minsk. La polizia in assetto antisommossa è intervenuta ed ha compiuto diversi fermi tra i manifestanti.

I manifestanti hanno marciato in corteo dalla Piazza della Libertà alla Piazza dell'Indipendenza.

Come riferisce il corrispondente dell'agenzia Sputnik Belarus, i manifestanti non hanno reagito alle richieste delle forze dell'ordine. Successivamente in piazza sono arrivati veicoli delle forze dell'ordine. Tutte le uscite dalla piazza sono state bloccate dagli uomini delle forze speciali OMON, che hanno accerchiato e chiuso le vie d'accesso alla piazza.

Alcuni manifestanti si sono spostati nei luoghi limitrofi, dopodichè sono stati raggiunti dalla polizia che ha fatto disperdere la folla. Il corrispondente di Sputnik Belarus è stato testimone di alcuni fermi.

Il corso dell'Indipendenza dal Palazzo della Repubblica al Palazzo del Governo rimane chiuso dalla polizia stradale. Diverse persone con bandiere bianco-rosse rimangono nelle aree circostanti, mentre altre cercano di aggirare il luogo dell'azione attraverso i cortili adiacenti.

Elezioni presidenziali e proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo il Comitato Elettorale Centrale, il capo di Stato, Alexander Lukashenko, ha guadagnato l'80,1% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%. L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania.

Da più di due settimane nel Paese si svolgono proteste non autorizzate contro i risultati delle votazioni. Nei primi giorni, i manifestanti sono stati dispersi, con le forze di sicurezza che hanno usato gas lacrimogeni, idranti, granate assordanti e proiettili di gomma.

Domenica a Minsk e in alcune città della Bielorussia si sono svolte manifestazioni di protesta per il 15° giorno dopo le elezioni presidenziali con i manifestanti che si sono fermati a poche decine di metri dal cordone allestito dalle forze di sicurezza lungo l'intera larghezza del viale nei pressi del Palazzo dell'Indipendenza, residenza del Presidente, continuando a cantare slogan contro l'attuale capo di stato bielorusso.