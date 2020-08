Lukashenko sostiene che 3 milioni di persone hanno partecipato alle manifestazioni a suo sostegno

Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto oggi, giovedì 27 agosto, che il numero dei suoi sostenitori che sono scesi in piazza in tutto il Paese durante i disordini post-elettorali è di circa 3 milioni di persone.

"Alle manifestazioni a sostegno della pace, della tranquillità e del Presidente in carica hanno già partecipato circa 3 milioni di persone. Questa è una grande forza - 3 milioni di persone", ha detto Lukashenko all'agenzia di stampa statale bielorussa Belta.

Secondo il Presidente bielorusso, i suoi sostenitori sono "più tranquilli" e includono "veterani, pensionati e professionisti".

"È così che abbiamo il numero di persone che hanno votato per noi, l'80%", ha aggiunto Lukashenko.

Un'ondata di proteste ha travolto la Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto, in cui il presidente in carica, Alexander Lukashenko, ha vinto per il sesto mandato consecutivo, ottenendo oltre l'80% dei voti.

L'opposizione del Paese ha rifiutato di riconoscere i risultati, sostenendo che le elezioni sarebbero state truccate. I sostenitori del Presidente bielorusso hanno organizzato a loro volta manifestazioni dopo che Lukashenko ha sottolineato che gli scioperi quotidiani nelle principali aziende, compresi i produttori di veicoli e fertilizzanti, stanno dando un duro colpo all'economia.