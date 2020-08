Nuova Fiat Uno, possibile debutto nel 2022: ecco come potrebbe essere

Il nuovo modello della Fiat Uno potrebbe essere molto simile ad una Panda e dovrebbe andarsi a collocare in una fascia di mercato low budget.

Nel 2022, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe fare il proprio debutto sul mercato un nuovo modello della notissima Fiat Uno.

Un'automobile che ha davvero fatto la storia in Europa ma che risulta essere fuori commercio da diversi anni, fatta eccezione per l'America Latina, dove continua a vendere in maniera davvero consistente.

L'auto dovrebbe disporre della piattaforma MP1, ad oggi utilizzata da Fiat Argo, e si ritiene che sarà completamente rinnovata in termini non solo di design, ma anche di tecnologia, di qualità degli interni e di connettività.

© Foto : Fiat La nuova Fiat Uno

E' inoltre molto probabile che, al fine di differenziare ulteriormente l'offerta della gamma Fiat, la nuova Uno si andrebbe a collocare in una fascia di prezzo più bassa, andando a costituire una valida alternativa low budget a Mobi e Argo.

Kleber Silva, un noto designer brasiliano, ha provato ad immaginare l'aspetto che questa nuova auto potrebbe avere al momento della sua uscita e, a grande sorpresa di tutti, sembrerebbe assomigliare molto di più ad una Panda.

Novità ed ulteriori dettagli in merito a questo nuovo modello della casa automobilistica italiana dovrebbero essere resi noti nel 2021.