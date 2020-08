Coronavirus, Oms registra un rallentamento della pandemia nel mondo

La pandemia di coronavirus è per la prima volta in frenata nel mondo. Secondo i dati raccolti dall'Oms, tra il 17 al 23 agosto ci sono stati 1,7 milioni di nuovi casi di contagio, il 5% in meno rispetto alla settimana precedente. In diminuzione anche i decessi, 39 mila in totale, il 12% in meno. Il rallentamento della malattia riguarda maggiormente gli Stati Uniti e l'America Latina, mentre la situazione rimane costante nel Sud Est asiatico e nel Mediterraneo orientale.

Gli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 36.368 casi di coronavirus e 1.132 decessi. Con un un totale di 5.773.766 positivi al nuovo coronavirus e 178.347 morti per l'infezione dall'inizio dell’epidemia, gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per contagi e decessi.

Il Brasile ha registrato 1.271 nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, con i quali il numero di decessi supera quota 116.000, oltre a 47.134 nuovi contagi, che hanno portato il totale dei casi confermati vicino a 3,7 milioni. Lo riferisce il ministero della Salute.

Il numero di pazienti guariti e dimessi è salito a 2.848.395, pari al 77,6% del totale dei contagi, mentre altre 705.020 persone (19,2% delle persone infette) rimangono sotto cure mediche

Nelle ultime ore ha annunciato la sua positività al virus il senatore Flavio Bolsonaro, figlio maggiore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Il senatore 39enne è il quarto membro della famiglia presidenziale ad aver contratto il Sars-Cov-2. Dall'ufficio assicurano che Flavio Bolsonaro è asintomatico, sottoposto a isolamento e a una terapia di idrossiclorochina, già usata dal padre durante il suo periodo di positività.

Nel mondo la pandemia di Coronavirus ha registrato sinora oltre 23.680.000 mila e provocato più di 815mila morti.