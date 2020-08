Esplosioni lungo il confine tra Israele e Libano, IDF: "Incidente militare" - Video

Diverse esplosioni si sono verificate nella tarda serata di ieri al confine tra Libano e Israele in seguito al lancio di diversi razzi di segnalazione nella zona di Manara. Lo riferiscono le forze armate dello Stato ebraico.

Nella nota è stato specificato che quanto avvenuto sarebbe stato frutto di un incidente militare:

"Un incidente militare si è verificato nella zona di Manara, al confine con il Libano", si legge nel tweet della IDF.

אירוע בטחוני במרחב מנרה בגבול לבנון. חלק מהצירים במרחב נחסמו. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 25, 2020

​Nelle ore immediatamente successive all'incidente sui social network sono state pubblicate diverse sequenze filmate, dalle quali sono perfettamente udibili i suoni di esplosioni generate dal lancio dei razzi di segnalazione verso il confine libanese.

Stando a quanto riportato dal Jerusalem Post, sarebbero stati lanciati in tutto circa 30 razzi in una zona che nelle scorse settimane è stata attenzionata in modo particolare dalle forze armate di Tel Aviv.

Le ragioni dietro l'aumento della tensione sarebbero da ricercarsi, in questo senso nelle promesse di vendetta da parte di Hezbollah per l'uccisione di un suo ufficiale in seguito ad un raid aereo israeliano del mese di luglio.