Il caldo estremo in Giappone uccide 25 persone, quasi 12.800 hanno avuto malori in una settimana

Quasi 12.800 persone hanno sofferto di complicazioni di salute e altre 25 sono morte a causa delle persistenti alte temperature in Giappone nell'ultima settimana, ha detto martedì l'Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e dei disastri.

La maggior parte di queste persone, il 45,4%, è stata colpita dal caldo mentre era a casa, mentre il 17% ha chiamato un'ambulanza mentre era al lavoro, ha detto l'agenzia.

Su quasi 12.800 di tali chiamate, quasi 4.000 sono state effettuate da anziani, mentre 387 persone sono ancora in uno stato critico.

La temperatura a Tokyo e in altre parti del Giappone arriva in questi giorni fino a 38 °C.

Questo periodo dell'anno porta sempre temperature estreme in Giappone e le autorità sono abituate a tenere un registro delle vittime correlate. L'anno scorso, la stagione del riscaldamento ha causato la morte di 126 persone e più di 70.000 altre ricoverate in ospedale per complicazioni di salute legate al caldo.