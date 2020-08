Repubblica Ceca, ricoverato in ospedale presidente Zeman

Il capo di Stato della Repubblica Ceca Milos Zeman ha subito un infortunio al braccio: l'incidente non mette a rischio la sua vita, ha comunicato il suo portavoce Jiří Ovčáček, che ha anche sottolineato che Zeman rimane in contatto con la sua famiglia e il suo staff.

Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze.



Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky.



Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

"Il presidente è stato ricoverato all'ospedale centrale di Praga stasera a causa di un infortunio al braccio. Il presidente subirà un intervento chirurgico all'arto ferito. Non si tratta di una situazione pericolosa per la vita, il presidente è in contatto con la sua famiglia e i suoi colleghi. Il programma del capo di Stato sarà adattato alla sua convalescenza," si afferma nel tweet del portavoce Jiří Ovčáček.

Milos Zeman è stato eletto per la prima volta capo di Stato nel gennaio 2013, dopodichè è stato rieletto per il secondo mandato nel 2018.