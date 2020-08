Coronavirus, positiva anche la leggenda olimpionica Usain Bolt

Tra positivi e deceduti, il coronavirus conferma di non guardare in faccia nessuno, tanto da essere riuscito a infettare uno degli uomini che più al mondo ha trionfato grazie al proprio fisico, l'ex atleta giamaicano Usain Bolt, unico a riuscire a vincere per tre volte di fila il titolo olimpico nei 100 e 200 metri piani.

A comunicarlo lo stesso Bolt con un video attraverso il suo profilo Instagram.

Il pluricampione olimpico ha dichiarato di non presentare alcun sintomo e che si sottoporrà all'auto-isolamento sulla base delle regole del protocollo sanitario.

Nel mondo, secondo il conteggio del sito worldometers.info, che raccoglie tutti i dati ufficiali sulla diffusione del Covid, ci sono stati circa 23,8 milioni di contagi, di cui 818mila circa con esito letale.