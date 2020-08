Covid-19, Kfc costretta a rinunciare allo slogan dopo 64 anni: ‘Buono da leccarsi le dita’

Kfc sospende lo slogan "buono da leccarsi le dita" perché non appropriato alla situazione globale, il messaggio non è in linea con le misure di igiene sanitaria anti-Covid.

“E il vincitore del premio per lo slogan più inappropriato del 2020 va a… KFC”.

Con questo titolo auto ironico Kfc, la nota catena americana del pollo fritto, è costretta ad annunciare che dopo 64 anni deve momentaneamente rinunciare allo slogan che l’ha resa famosa: “Buono da leccarsi le dita”.

“Penso che possiamo essere tutti d’accordo, quest’anno è stato come nessun altro e, in questo momento, il nostro slogan non sembra del tutto adeguato”, scrive la catena di fast food presente con vari punti ristoro anche in Italia.

“Quindi, per questo motivo, ci prendiamo una pausa nel suo uso in campo marketing, per un po’”.

Slogan “abolito” dal Covid-19

Le misure igieniche di prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus incoraggiano le persone a non toccarsi il viso con le mani. Questa regola di igiene sanitaria in chiave anti-Covid cozza nettamente con lo slogan “buono da leccarsi le dita” di Kfc, e a quanto pare, devono essersi presentate delle rimostranze da parte di alcuni clienti che alla fine hanno convinto la società a sospenderne l’uso.

Una situazione unica

La responsabile del marketing globale di Kfc, Catherine Tan-Gillespie, ha dovuto ammettere che si trovano in una “situazione unica: avere uno slogan iconico che non si adatta perfettamente alla situazione attuale”.

Lo slogan viene sospeso, ma Kfc assicura che la qualità del prodotto resta la stessa così come è alta la sicurezza nei punti ristoro della catena in tutto il mondo.

E poi rassicura i fan:

“Non preoccuparti: lo slogan tornerà quando sarà il momento appropriato.”

Nel mondo, secondo il conteggio del sito worldometers.info, che raccoglie tutti i dati ufficiali sulla diffusione del Covid, ci sono stati circa 23,8 milioni di contagi, di cui 818mila circa con esito letale.