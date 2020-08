Domenica nelle città bielorusse si sono svolte marce di solidarietà opposizione a Lukashenko

Prima dell'inizio della marcia, la polizia ha avvertito delle eventuali responsabilità per cortei illegali, possibili provocazioni, ma non ci sono stati arresti.

Domenica a Minsk e in alcune città della Bielorussia si sono svolte manifestazioni di protesta di opposizione per il 15° giorno dopo le elezioni presidenziali. La marcia di Minsk è stata la più grande.

I manifestanti hanno iniziato a riunirsi nel pomeriggio nel centro della capitale, in Piazza Indipendenza, ma già al mattino la polizia ha aumentato le misure di sicurezza. La metropolitana ha anche chiuso gli ingressi e le uscite di 4 stazioni della metropolitana nel centro di Minsk. Il giorno prima, la polizia aveva avvertito che la manifestazione non era stata autorizzata dalle autorità cittadine e che le azioni dei manifestanti stavano infrangendo la legge.

Tuttavia, alle 15:30, migliaia di persone si erano radunate in Piazza Indipendenza. Le forze dell'ordine con i megafoni hanno invitato i manifestanti a non disturbare l'ordine in città, avvertendo della responsabilità per la partecipazione ad azioni di strada non autorizzate.

© Sputnik . Viktor Tolochko Manifestanti sulla Piazza dell'Indipendenza a Minsk

In mattinata, è stato reso pubblico un video dichiarazione del ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin che in caso di violazioni dell'ordine e della pace nei "luoghi sacri" i manifestanti avrebbero dovuto avere a che fare con l'esercito. In particolare il ministro si riferiva alla stele e al Museo della Grande Guerra Patriottica, situato nelle vicinanze. Pertanto, per questo motivo, sono stati messi sotto sorveglianza dalle truppe.

I manifestanti hanno cantato i tradizionali slogan "Vai via", "Lunga vita alla Bielorussia". Un'ora dopo, i manifestanti hanno cominciato a disperdersi, ma alcuni di loro si sono diretti verso la Piazza della Bandiera di Stato, dove si trova la residenza del presidente, il Palazzo dell'Indipendenza.

I manifestanti si sono fermati a poche decine di metri dal cordone allestito dalle forze di sicurezza lungo l'intera larghezza del viale nei pressi del Palazzo dell'Indipendenza, continuando a cantare slogan contro l'attuale governo.

Prima che i manifestanti si avvicinassero al territorio adiacente alla residenza presidenziale, due corazzati da trasporto con truppe armate sono giunti sul posto. Il perimetro della Piazza della Bandiera di Stato è stato delimitato da truppe antisommossa. Dopo un po, i manifestanti si sono dispersi e Aleksander Lukashenko è volato verso la sua residenza. È sceso dall'elicottero in un giubbotto antiproiettile e con una mitragliatrice in mano.

Contemporaneamente alla manifestazione di Minsk, si sono svolte manifestazioni di massa nelle regioni a sostegno dell'attuale governo e dell'opposizione, come a Vitebsk, a Grodno e a Gomel. Non ci sono stati scontri tra i sostenitori del presidente bielorusso e gli oppositori.