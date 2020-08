Medici di Omsk affermano di non aver trovato tracce di veleno nell'organismo di Alexey Navalny

Alexey Navalny, politico e blogger russo, ha avuto un malore giovedì durante un volo dalla città siberiana di Tomsk a Mosca. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Omsk, dove Navalny è stato ricoverato ed è entrato in coma prima di essere trasportato in Germania.

I medici dell'ospedale russo che ha curato la figura Alexey Navalny hanno detto di non aver trovato tracce di veleno nel suo sistema.

Il medico capo dell'ospedale statale di Omsk, Alexander Murakhovsky, ha detto lunedì ai giornalisti che i medici avevano ricevuto i risultati di Navalny da due biolaboratori, uno a Mosca e un altro a Tomsk, che hanno dimostrato che non sono state rilevate "sostanze tossicologiche che avrebbero potuto essere descritte come un veleno".

I risultati sono arrivati venerdì, il giorno dopo che Navalny è stato ricoverato in ospedale dopo che il suo aereo diretto a Mosca ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Omsk.

La vicenda di Alexey Navalny

Giovedì mattina, l'aereo con cui Alexey Navalny ha volato da Tomsk a Mosca è atterrato urgentemente a Omsk. Il blogger si è sentito male durante il volo e dopo l'atterraggio è stato posto in terapia intensiva. Le condizioni del paziente sono state valutate come gravi, è in coma.

I rappresentanti di Navalny hanno suggerito che sia stato avvelenato da sostanze tossiche.

Secondo S7 Airlines, non ha mangiato né bevuto nulla a bordo. Prima del volo, il blogger ha bevuto un tè al bar dell'aeroporto.

I medici di Omsk per ora considerano un disturbo metabolico la principale diagnosi, che ha causato un forte calo della glicemia.

Dopo una consultazione di medici russi e tedeschi e la stabilizzazione delle condizioni di Navalny, i suoi familiari hanno autorizzato a trasportarlo in una clinica in Germania.