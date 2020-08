India: dottore salva paziente COVID-19 da tentativo di suicidio - Video

La pandemia ha avuto un impatto mentale sulla popolazione mondiale in tutto il mondo. In India sono aumentati anche i livelli di stress tra il personale medico e la popolazione generale.

Domenica scorsa un ospedale in India è finito nel panico quando un paziente è uscito da una finestra in un reparto ospedaliero COVID-19 e ha cercato di saltare nel tentativo di porre fine alla sua vita.

Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto al Netaji Subhash Chandra Bose Medical College Hospital nella città di Jabalpur, nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh.

Il video dell'incidente mostra un medico in dispositivi di protezione individuale (DPI) che cerca di tirare indietro il paziente mentre era seduto su una sporgenza fuori dalla finestra dell'ospedale. Mentre il dottore lo riportava dentro dalla stessa finestra, le persone in piedi di sotto cercavano di convincerlo a non buttarsi.

L'agente di polizia in carica Rakesh Tiwari ha detto ai media che il paziente era seduto fuori dalla finestra intorno alle 8:00 di sabato.

Il COVID-19 ha distrutto vite, posto fine alle carriere e cambiato la routine quotidiana in tutto il mondo, lasciando le persone alle prese con la depressione e l'ansia a causa dell'isolamento o della paura dell'infezione. Secondo uno studio condotto da GOQii, una piattaforma sanitaria privata, quasi il 43% degli indiani soffre attualmente di depressione.