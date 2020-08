La situazione fuori dall'ospedale di Berlino dove viene curato Alexey Navalny - Video

La figura dell'opposizione russa Alexey Navalny è stata trasportata in aereo in Germania e ricoverata sabato all'ospedale Charité di Berlino.

Sputnik è in diretta domenica dalla capitale tedesca, dove la figura dell'opposizione russa e blogger Alexey Navalny sono stati trasportati in coma per ricevere cure nell'ospedale di Charite.

Sabato è stato trasportato a Berlino dalla città siberiana di Omsk, dove è stato ricoverato in ospedale da quando è entrato in coma giovedì.

Il malore durante il volo

Navalny ha avuto un malore durante un volo da un'altra città siberiana, Tomsk, in rotta verso Mosca. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk per ottenere cure mediche.

L'addetto stampa di Navalny, Kira Yarmysh, ha suggerito che fosse stato avvelenato. I medici dell'ospedale di Omsk, tuttavia, hanno affermato che questo era solo uno dei possibili motivi delle sue condizioni. Il ministero della Sanità regionale ha affermato che nel sangue di Navalny non sono stati trovati ossibutirati, barbiturici, stricnina o altri veleni, secondo i test medici, mentre nelle sue urine sono stati trovati alcol e caffeina.

Il primario dell'ospedale, Alexander Murakhovsky, ha affermato che i medici considerano la principale diagnosi di Navalny un disturbo metabolico, che ha causato un forte calo della glicemia.

La sua famiglia dovrebbe rilasciare una dichiarazione nei prossimi giorni dopo aver ricevuto ulteriori informazioni sulla sua salute.