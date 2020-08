Guerriglia a Portland, USA: gruppi estremisti si scontrano in strada - Video

Centinaia di persone appartenenti a "una varietà di gruppi con diverse ideologie" si sono riunite per strada sul lato sud-ovest della 3rd Avenue del Justice Center e nel vicino parco.

Diverse schermaglie sporadiche sono scoppiate tra di loro, con l'uso di proiettili, fuochi d'artificio, spray al pepe e spray per orsi.

Le persone si sono scontrate con mazze e bastoni, con alcuni di loro che indossavano armature protettive e maschere antigas.

Fighting in the streets pic.twitter.com/8EnuhN5V4q — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 22, 2020

​"Sebbene l'attività dei gruppi corrispondesse alla definizione di rivolta, la Polizia non ne ha dichiarata una perché non erano disponibili risorse di polizia adeguate per rispondere a tale situazione", ha detto la polizia locale in un comunicato stampa.

Alan Swinney aims paintball gun at crowd pic.twitter.com/Sl2FqOs8Je — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 22, 2020

​Prima delle 3 del pomeriggio, uno dei gruppi è partito mentre altri si sono raggruppati e sono tornati nell'area di Terry Schrunk Plaza. Successivamente, la polizia ha dichiarato "un'assemblea illegale" nel parco e ha ordinato alle persone di disperdersi.

Sabato mattina, la polizia ha dichiarato "un'assemblea illegale" e ha arrestato nove persone dopo la partita del venerdì dopo che erano stati inflitti "gravi danni alle auto della polizia e ferite agli agenti".

Le proteste contro la polizia in USA

Le proteste contro la brutalità e il razzismo della polizia sono esplose a Portland e in altre città degli Stati Uniti dopo la morte dell'uomo residente nel Minnesota George Floyd sotto la custodia della polizia il 25 maggio. Da allora le proteste di Portland si sono evolute in una battaglia notturna contro le forze federali che il presidente Donald Trump ha schierato in città per tenere la situazione sotto controllo.