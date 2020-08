Biden fa retromarcia e adesso accusa Trump di voler "smantellare la polizia"

Biden ha detto che Trump intende tagliare $ 500 milioni dal disegno di legge sul crimine del 1994 di cui è coautore, ma che secondo i critici ha messo in prigione più neri.

Parlando alla ABC venerdì, Biden ha negato che avrebbe tagliato i fondi alla polizia se fosse stato eletto presidente questo novembre.

"Non voglio tagliare i fondi ai dipartimenti di polizia. Penso che abbiano bisogno di più aiuto, hanno bisogno di più assistenza", ha detto.

Ma in realtà sono stati i democratici a smantellare la polizia...

Trump ha lanciato quell'accusa dopo che diversi consigli comunali controllati dai democratici si sono mossi per smantellare i loro dipartimenti di polizia durante l'ondata di proteste di Black Lives Matter.

A Minneapolis, dove George Floyd è morto soffocato il 25 maggio mentre resisteva durante un arresto per aver tentato di pagare con una banconota falsa, il consiglio locale ha votato a giugno per sciogliere il dipartimento di polizia e sostituirlo con una forza "guidata dalla comunità".

Biden ha detto che le mele marce nei dipartimenti della polizia e degli sceriffi dovrebbero invece essere "sradicate".

“Ci sono senatori non etici, ci sono presidenti non etici, ci sono dottori non etici, avvocati non etici, pubblici ministeri non etici, ci sono poliziotti non etici. Dovrebbero essere sradicati".

E il candidato presidenziale democratico ha accusato Trump di aver pianificato di tagliare "mezzo miliardo di dollari dal sostegno della polizia locale" in base alla legge sull'ordinamento e la legge del 1994 che ha contribuito a redigere durante l'amministrazione di Bill Clinton.

"L'unico ragazzo che ha effettivamente messo un disegno di legge per smantellare la polizia è Donald Trump", ha affermato.

"Tutti dimenticano che un terzo di quel disegno di legge che ho scritto aveva il fine di mettere più poliziotti in strada, non nelle loro automobili, ma di uscire e conoscere la comunità: sapere chi possiede il negozio di alimentari locale, conoscere tutti nella comunità e di ridurre il crimine".

Un sondaggio Gallup a luglio ha rilevato che solo il 15 per cento degli elettori ha sostenuto l'abolizione delle forze di polizia. Ma una maggioranza del 56% ha sostenuto la messa al bando dei sindacati per la polizia, che alcuni vedono come resistenza alle riforme.

Tuttavia, la legge del 1994 sul controllo della criminalità violenta e sull'applicazione della legge non è priva di controversie.

I quasi 10 miliardi di dollari di finanziamenti extra per le prigioni sono accusati di aver portato a un enorme aumento della popolazione carceraria, che è quasi raddoppiata dal 1994 a oltre 2 milioni.

Alcuni critici sottolineano che, dato il numero sproporzionato di persone di colore in carcere federali e statali, il disegno di legge ha solo aumentato i problemi razziali.