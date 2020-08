In Francia stigmatizzato atto vandalico contro monumento a vittime Seconda Guerra Mondiale

Come riportato in precedenza dal quotidiano locale Populaire, l'ingresso del memoriale è stato imbrattato con scritte volgari e offensive. Il video presentato dalla pubblicazione mostra come la parola "martire" sia barrata sul muro nella frase "Village-martyr" per fare posto a "Village-menteur" (menteur significa bugiardo - ndr).

​Le autorità francesi hanno duramente condannato questo atto di vandalismo. Il premier Jean Castex ha detto che dissacrare un posto come questo è un insulto alla memoria dei martiri. Anche il ministro dell'Interno francese Gerald Darmaen ha definito la profanazione del monumento "uno sputo alla memoria dei martiri".

"Dispiace per gli autori del gesto. Si farà di tutto per trovare ed assicurare alla giustizia gli autori di questa azione blasfema. L'unica menzogna è la negazione", ha scritto su Twitter il ministro della Giustizia Eric Dupont-Moretti.

Honte à ceux qui ont fait ça.

Tout sera fait pour retrouver et juger les auteurs de ces actes sacrilèges.

​Il borgo di Oradour nel 1944 fu teatro sui malgrado di un eccidio compiuto dalle truppe di occupazione naziste: le SS fucilarono e poi bruciarono i corpi di 642 abitanti e poi diedero fuoco al villaggio. Tra le vittime della strage nazista c'erano 207 bambini e 245 donne. Il crimine di guerra fu un atto di rappresaglia per l'uccisione di un ufficiale nazista da parte di un gruppo di partigiani.