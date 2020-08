Il volo di Navalny in Germania è stato finanziato da privati - Cinema for Peace

Il blogger e politico 44enne si è ammalato durante un volo per Mosca ed è stato portato in un ospedale della città siberiana di Omsk, dove giovedì è entrato in coma. La sua famiglia e i suoi amici hanno chiesto che fosse trasportato in una clinica di Berlino. Sabato è stato trasportato in aereo in Germania e ricoverato all'ospedale Charite.