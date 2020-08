Nel cielo sopra il Giappone è stata registrata la caduta di un corpo celeste sconosciuto

La caduta di un corpo celeste sconosciuto è stata rilevata in diversi distretti di Tokyo e in altre prefetture nella regione di Kanto, secondo quanto riportato dal quotidiano Yomiuri.

La caduta del corpo celeste è stata notata intorno alle 22-30 (16-30 ora di Mosca) il 21 agosto. Una sfera luminosa ha attraversato il cielo da destra a sinistra sulla superficie terrestre. L'evento è stato ripreso da vari amatori utilizzando telefoni cellulari, telecamere di sorveglianza in auto e case private in diversi quartieri di Tokyo, nelle città della vicina Prefettura di Kanagawa e persino nella più remota Prefettura di Yamanashi.

Gli scienziati non sono ancora riusciti a dare una spiegazione per l'incidente, ma per analogia con l'evento del 2 luglio, quando è stato notato lo stesso oggetto luminoso, e poi è stato trovato un frammento di un meteorite nella prefettura di Chiba, ammettono che l'evento attuale potrebbe essere associato alla caduta del meteorite.