Il ministero della Salute di Omsk ha svelato i risultati delle analisi di Navalny

In mattinata un aereo privato con Navalny e sua moglie Yulia è atterrato a Berlino. Il fondatore del Fondo anti-corruzione (FBK) è stato trasportato alla clinica Charite della capitale tedesca.

"Già oggi possiamo dire con certezza che non sono stati trovati ossibutirrati, barbiturici, stricnina, convulsivi o veleni sintetici. Nelle urine sono stati trovati alcol e caffeina (un estratto più dettagliato è stato presentato all'accompagnatore del paziente)", ha spiegato il dipartimento sanitario regionale.

Hanno anche riferito che i medici di Omsk sono pronti a fornire ai loro colleghi tedeschi tutti i risultati degli esami di Navalny.

Ricovero in ospedale di Alexey Navalny

Giovedì mattina, l'aereo con cui Alexey Navalny ha volato da Tomsk a Mosca è atterrato urgentemente a Omsk. Il blogger si è sentito male durante il volo e dopo l'atterraggio è stato posto in terapia intensiva. Le condizioni del paziente sono state valutate come gravi, è in coma.

I rappresentanti di Navalny hanno suggerito che sia stato avvelenato da sostanze tossiche.

Secondo S7 Airlines, non ha mangiato né bevuto nulla a bordo. Prima del volo, il blogger ha bevuto un tè al bar dell'aeroporto.

I medici di Omsk non hanno rivelato alcun veleno e tracce della loro presenza nel sangue e nelle urine del paziente. I medici considerano il disturbo metabolico, che ha causato un forte calo della glicemia, la principale diagnosi per ora.

Dopo una consultazione di medici russi e tedeschi e la stabilizzazione delle condizioni di Navalny, i suoi familiari hanno autorizzato a trasportarlo in una clinica in Germania.