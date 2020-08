Alexey Navalny arriva all'ospedale Charite di Berlino - Video

Diverse ambulanze, accompagnate dalla polizia e dai veicoli dei vigili del fuoco di Berlino, sono arrivate alla clinica nel centro di Berlino intorno alle 08:30 GMT (10:30 di Roma) e Navalny è stato portato all'interno su una barella.

Il presunto avvelenamento di Navalny

Giovedì Navalny era su un volo dalla città siberiana di Tomsk a Mosca quando si è ammalato gravemente.

L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk, dove Navalny è stato ricoverato ed è finito in coma.

I soci di Navalny ritengono che il politico sia stato avvelenato, molto probabilmente dopo aver bevuto una tazza di tè all'aeroporto di Tomsk. Tuttavia, i medici considerano una disfunzione metabolica e un calo dei livelli di zucchero la diagnosi principale.

Venerdì, i medici di Omsk hanno dato il via libera al trasporto di Navalny in Germania per cure. La Fondazione Cinema for Peace con sede a Berlino ha inviato un aereo con un team di professionisti medici a Omsk nel tentativo di trasferire Navalny all'ospedale di Berlino.