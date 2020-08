L'aereo che trasporta Navalny arriva a Berlino - Video

Il politico in precedenza era stato ricoverato in un'unità di pronto soccorso di un ospedale a Omsk a causa di un presunto avvelenamento.

L'addetto stampa di Navalny ha immediatamente affermato di essere stato avvelenato, tuttavia i medici non hanno trovato tracce di veleno nei suoi campioni di sangue.

Il politico dell'opposizione russa Alexey Navalny è stato portato nella capitale tedesca dove dovrebbe ricevere cure mediche dopo che sua moglie Yulia ha richiesto un trasferimento all'ospedale Charite, accettando i possibili rischi del suo trasporto.

Navalny è stato ricoverato in ospedale giovedì con forti dolori ed è entrato in coma. Dopo aver eseguito i test necessari, i medici russi dell'ospedale di Omsk dove l'attivista era in cura hanno sottolineato che non c'erano tracce di veleno nei suoi campioni di sangue e urina. Hanno attribuito la sua condizione a un disturbo metabolico.

Il ricovero di Navalny

Aleksey Navalny è stato ricoverato dalla tarda mattinata di giovedì 20 agosto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Omsk, dopo l'atterraggio d'emergenza del volo a bordo del quale era in viaggio da Tomsk a Mosca.

La portavoce di Navalny, Kira Yarmish, ha avanzato l'ipotesi che Navalny possa essere stato vittima di un avvelenamento ed ha dichiarato che quest'ultimo prima del decollo aveva assunto solo una tazza di thè. In un video estratto dalle riprese delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Tomsk si vede che a Navalny il bicchiere viene consegnato da un suo assistente.

La diagnosi preliminare dei medici parla di un disturbo metabolico che avrebbe causato una crisi ipoglicemica.

Chi è Aleksey Navalny

Aleksey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FBK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.