Giacimento di gas scoperto da Turchia nel Mar Nero vale $65 mlrd - ministro dell'Energia

"Il valore approssimativo è di $ 65 miliardi. Condurremo l'esplorazione sismologica e la perforazione da soli", ha detto Donmez all'emittente televisiva turca TRT.

Secondo il ministro, la compagnia petrolifera statale turca TPAO sarebbe stata incaricata di condurre la perforazione, mentre la costruzione di un gasdotto per il transito del carburante a terra potrebbe finire per essere appaltata a livello internazionale.

Venerdì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che la nave di perforazione Faith del paese ha trovato un giacimento di gas naturale nel Mar Nero con circa 320 miliardi di metri cubi di riserve.

Fatih è una delle navi di perforazione turche nel Mediterraneo nelle aree che Grecia e Cipro rivendicano come loro zone economiche esclusive. Le continue trivellazioni hanno visto un peggioramento delle relazioni di Ankara sia con Atene che con Nicosia e l'Unione Europea.

La Turchia alla scoperta di nuove fonti delle risorse

In precedenza Ankara e Atene si erano scontrate nel Mar Mediterraneo per la questione delle acque contese tra i due paesi. Lo scorso 10 agosto Ankara ha annunciato che la sua nave Oruc Reis ha avviato il rilevamento sismico nel Mediterraneo orientale, in una zona che la Grecia considera la sua zona economica esclusiva. Subito dopo il rilascio dell'avviso a riguardo di Navtex, è stato convocato il Consiglio di sicurezza nazionale greco. È stato riferito che le forze armate greche sono in massima allerta.

Pochi giorno dopo, stando al portale Armyvoice.gr, una fregata greca Limnos e una fregata turca Kemalreis (F-247) "si sono toccate" durante le manovre nel Mediterraneo orientale. Nello stesso giorno Erdogan ha dichiarato che la Grecia ha "ricevuto la prima risposta".