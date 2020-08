Nel sangue di Aleksey Navalny sarebbero state trovate tracce di un "pericoloso veleno"

Il direttore del Fondo Anti Corruzione Ivan Zhdanov ha riferito che nel sangue dell'attivista e politico russo Aleksey Navalny sarebbero state rinvenute tracce di un "pericoloso veleno".

Stando alle sue parole, la polizia avrebbe reso noto il ritrovamento da parte dei medici di una pericolosa tossina all'interno dell'organismo di Navalny.

In precedenza la portavoce di Aleksey Navalny, Kira Yarmysh, aveva riferito che il personale medico dell'ospedale di Omsk dove Navalny è da ieri ricoverato in rianimazione ritiene le condizioni del paziente incompatibili con un suo eventuale trasporto. Tale decisione è stata presa in seguito alla consultazione di alcuni specialisti collegatisi in diretta da Mosca.

Le condizioni del paziente, a quanto si apprende, rimangono gravi ma stabili, con Navalny che si trova in coma ed è stato da ieri attaccato all'impianto di ventilazione polmonare.

Il ricovero di Navalny

Aleksey Navalny si trova ricoverato dalla tarda mattinata di giovedì 20 agosto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Omsk, dopo l'atterraggio d'emergenza del volo a bordo del quale era in viaggio da Tomsk a Mosca.

La portavoce di Navalny, Kira Yarmish, ha avanzato l'ipotesi che Navalny possa essere stato vittima di un avvelenamento ed ha dichiarato che quest'ultimo prima del decollo aveva assunto solo una tazza di thè. In un video estratto dalle riprese delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Tomsk si vede che a Navalny il bicchiere viene consegnato da un suo assistente.

Il personale dell'ospedale di Omsk ha riferito che l'avvelenamento è solo una delle possibili cause del quadro clinico in cui versa Navalny.

Chi è Aleksey Navalny

Aleksey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FPK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.