Nevicata fuori stagione in Svizzera, guasto allo stabilimento Lind fa cadere cacao dal cielo

Un residente locale ha condiviso con il portale di notizie Oltner Tagblatt una foto della polvere nera che ha coperto la sua auto. Il portale ha svelato il motivo di tale pioggia insolita. A provocare la pioggia di cioccolato è stato un difetto del sistema di ventilazione alla fabbrica locale della Lindt & Sprüngli.

Le particelle di cacao sono state emesse nell’atmosfera e poi sparse per la cittadina a causa del forte vento.

Il servizio stampa della fabbrica ha confermato il problema a Olten Tagblatt e ha fatto notare che il rilascio di fave di cacao tritato non comporta nessun pericolo per le persone e per l'ambiente.

Inoltre, i rappresentanti dello stabilimento hanno promesso di rimediare all'inconveniente al più presto e si sono messi a disposizione dei residente per lavare le auto sporcate dal cioccolato.