Paura in Indonesia: terremoto di magnitudo 6,8 al largo di Sumatra

Al momento non sono state registrati eventuali danni strutturali agli edifici o vittime.

Sono stati momenti di paura e panico in Indonesia, dove alle 06:29 ora locale (le 00.29 in Italia) è stata registrata una potente scossa di terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter al largo dell'isola di Sumatra, nota per il terribile sisma del 26 dicembre 2004.

Come riferisce il servizio geologico statunitense (USGS), l'epicentro della scossa tellurica è stato localizzato a 128 chilometri dalla città di Bengkulu mentre l'ipocentro ad una profondità di 10 chilometri.

Prelim M6.8 Earthquake southern Sumatra, Indonesia Aug-18 22:23 UTC, updates https://t.co/MJNoJnIANm — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 18, 2020

A quanto si apprende, non sarebbero per ora stati rilevati gravi danni strutturali agli edifici né, soprattutto, eventuali vittime.

Il 26 dicembre 2004 vicino all'isola di Sumatra si scatenò uno dei più catastrofici disastri naturali dell'epoca moderna, divenuto noto come terremoto e maremoto dell'Oceano Indiano del 2004, capace di coinvolgere 14 paesi in un colpo solo

Per causa e concausa di quel sisma si stima che 230.210 persone abbiano perso la vita, mentre altre 500.000 siano rimaste ferite.