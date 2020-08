Bielorussia: a Minsk manifestazione dell'opposizione, in provincia due cortei pro-Lukashenko

L'opposizione bielorussa nella serata di martedì è scesa nuovamente in piazza. Nella capitale Minsk i manifestanti si sono radunati di fronte al palazzo del governo. In altre città bielorusse segnalati cortei pro Lukashenko

Con l'approssimarsi della sera dopo l'orario di chiusura della maggior parte delle attività lavorative, decine di sostenitori dell'opposizione hanno iniziato ad affluire verso piazza dell'Indipendenza, nel centro di Minsk, e si sono dati appuntamento di fronte al Palazzo del Governo.

Secondo quanto riferisce il corrispondente di Sputnik Belarus sul posto, la manifestazione ha radunato meno persone dei giorni precedenti.

Non è stato segnalato nessun disagio per la circolazione stradale e nessuna provocazione o conflitto con le forze dell'ordine, che non sono intervenute per controllare lo svolgimento della manifestazione.

Parallelamente in altre due città bielorusse, Mogilev e Gomel sono andati in scena due cortei con bandiere e striscioni in supporto del presidente uscente e rieletto alle scorse elezioni presidenziali, Aleksandr Lukashenko.

© Sputnik . Viktor Tolochko Manifestazione pro-Lukashenko a Mogilev

Le proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo la Commissione elettorale centrale Alexander Lukashenko ha totalizzato l'80,1%, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%.

Da più di una settimana nel Paese si tengono proteste non autorizzate contro i risultati del voto. Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Affari Interni, nel corso delle manifestazione la polizia ha operato 6700 arresti, centinaia di persone sono rimaste ferite durante i disordini, tra cui circa 120 funzionari di sicurezza, e tre manifestanti sono deceduti.

Nella giornata di martedì la Bielorussia ha comunicato di aver messo in stato di pronto intervento le truppe sul confine occidentale.