Telefonata tra Putin e Merkel: ingerenza negli affari interni della Bielorussia è inaccettabile

Per il Cremlino sarà considerato inaccettabile qualsivoglia tentativo di interferire negli affari interni della Repubblica Bielorussia.

Su iniziativa tedesca si è tenuto nella mattinata odierna un colloquio telefonico tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Il tema principale della conversazione tra la Merkel e Putin, come era ampiamente preventivabile, è stato quello relativo agli ultimi avvenimenti che hanno interessato la Repubblica di Bielorussia.

Come si apprende da una nota ufficiale del Cremlino, Putin ha messo l'accento sull'inaccettabilità di un qualsivoglia tentativo di ingerenza negli affari interni della Bielorussia che possano portare ad un'ulteriore escalation della tensione nel paese.

I due leader, nel corso della loro discussione, hanno inoltre espresso l'auspicio che la risoluzione della crisi possa essere quanto più rapida possibile.

Nelle scorse ore era stata resa nota l'intenzione della cancelliera tedesca di intrattenere un colloquio telefonico con il presidente russo per discutere l'attuale situazione in Bielorussia.

Le proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo la Commissione elettorale centrale, il capo dello stato, Alexander Lukashenko, ha guadagnato l'80,1%, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%. L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania.

Da più di una settimana nel Paese si tengono proteste non autorizzate contro i risultati del voto, ma sono state represse dalle forze di sicurezza. Gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate assordanti e proiettili di gomma sono stati usati contro i manifestanti. Secondo il Ministero degli Affari Interni, centinaia di persone sono rimaste ferite durante i disordini, tra cui circa 120 funzionari di sicurezza, un manifestante è rimasto ucciso.