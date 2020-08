Trump ammette di aver imparato una cosa: "Putin è uno scacchista di livello mondiale"

Per Donald Trump Putin avrebbe dimostrato di avere l'abilità pari a quella di un grandissimo giocatore di scacchi.

Nel corso di una convention tenutasi nello stato del Wisconsin, il presidente americano Donald Trump ha definito Vladimir "uno scacchista di livello mondiale".

"Guardate. C'è una cosa che ho imparato: Putin, il presidente Xi della Cina, Kim Jong-un, Erdogan della Turchia, sono tutti scacchisti di livello mondiale", sono state le parole del tycoon di fronte alla folla radunata nel Wisconsin.

Trump ha quindi spiegato come tutte queste nazioni, così come l'Iran, stanno "sognando Joe Biden" in prospettiva di una sua possibile vittoria alle prossime presidenziali di novembre.

La campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane, in programma per il prossimo 3 novembre, è entrata nel vivo, con ambedue i principali candidati che hanno iniziato a tenere le proprie convention.

Al presidente repubblicano uscente Donald Trump è stata opposta la candidatura del democratico Joe Biden, che se dovesse essere eletto, a 78 anni, diventerebbe il più anziano inquilino della Casa Bianca.

Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato da NBC e WSJ, Biden deterrebbe un vantaggio di 9 punti su Trump nella corsa alla presidenza.