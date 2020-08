Crisi tra Donald e Melania Trump? La first lady rifiuta di nuovo la mano del presidente - Video

La first lady e moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Melania, ha rifiutato di tenergli la mano... di nuovo!

Nelle immagini diffuse da 'The Sun' del momento imbarazzante si può vedere come la donna, accompagnata dal marito e dal figlio Barron, scenda dall'aereo presidenziale.

Tuttavia, una volta che il presidente le offre la sua mano, Melania la rifiuta con un gesto veloce.

Poi Donald ci riprova, ma sua moglie resta ferma.

Alcuni utenti hanno suggerito che la donna stesse semplicemente cercando di sistemarsi il vestito, che si era alzato per via del vento.

Non è la prima volta che i media speculano sui presunti problemi familiari della celebre coppia.

Come se non bastasse, alcuni tabloid affermano che i Trump non dormono insieme da molto tempo e che comunicano poco a casa.