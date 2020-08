Scienziati approfondiscono i segreti dei misteriosi "ovali aurorali"

Utilizzando i dati ottenuti tramite Time History of Events e Macroscale Interactions during Substorms (THEMIS) della NASA, gli scienziati sono riusciti a ottenere nuove informazioni sulla natura delle aurore studiando un particolare tipo di questo fenomeno noto come ovali aurorali, riferisce phys.org.

Somiglianti a una "collana di perle luminose" nel cielo, come le descrive l'agenzia, gli ovali aurorali spesso emergono prima di grandi esposizioni aurorali "causate da tempeste elettriche nello spazio chiamate sottotempeste".

E mentre in precedenza i ricercatori non erano certi se gli ovali aurorali fossero correlati ad altre aurore, le osservazioni di THEMIS accoppiate con nuovi modelli computerizzati ora forniscono "la prima forte evidenza degli eventi nello spazio che hanno portato alla comparsa di queste sfere".

"Ora sappiamo per certo che la formazione degli ovali aurorali fa parte di un processo che precede l'attivazione di una tempesta secondaria nello spazio", ha detto Vassilis Angelopoulos, ricercatore principale di THEMIS presso l'Università della California, Los Angeles, aggiungendo che "questo è un nuovo pezzo importante del puzzle ".

I modelli realizzati dai ricercatori suggeriscono che gli ovali aurorali sono un prodotto della "turbolenza nel plasma" nello spazio vicino al nostro pianeta.

Come ha spiegato Evgeny Panov, autore principale di uno dei nuovi articoli e scienziato THEMIS presso l'Istituto di ricerca spaziale dell'Accademia austriaca delle scienze, "queste turbolenze nello spazio sono inizialmente causate da elettroni più leggeri e più agili, che si muovono con il peso delle particelle 2000 volte più pesanti e che teoricamente possono svilupparsi in sottotempeste aurorali su vasta scala".

Secondo i media, gli scienziati ora cercano di capire "come, perché e quando" gli ovali aurorali potrebbero innescare una "sottotempesta in piena regola".