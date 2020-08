Bielorussia: Lukashenko ha commentato gli scioperi nelle fabbriche

Alexander Lukashenko ha visitato lo stabilimento di trattori gommati di Minsk (MZKT) e ha commentato gli scioperi dei lavoratori nelle imprese bielorusse.

"Lo so, nonostante il fatto che alcuni vadano girando. Beh, 150 in qualche impresa, anche 200 (persone) non fanno la differenza, in primo luogo. In secondo luogo, bisogna capire che il presidente "cattivo" ha mantenuto un numero in eccesso in più in modo che le persone non finissero in strada. Dobbiamo partire da questo. Coloro che vogliono lavorare, lasciateli lavorare. Se non vogliono lavorare, beh, non li costringeremo", ha detto.

Lukashenko ha anche sottolineato che non ci saranno altre elezioni nella repubblica.

"Non aspettatevi mai che io faccia qualcosa sotto pressione. <...> Poiché non ci saranno MZKT, MAZ o BelAZ, (tutti stabilimenti produttivi) distruggeremo tutto in sei mesi", ha detto.

Oggi, una parte dei lavoratori dello stabilimento di trattori di Minsk è sceso in sciopero e insieme ai dipendenti dell'impianto elettrotecnico di Minsk intitolato a Kozlov sono andati all'MZKT, dove si è recato il presidente. Come riporta il corrispondente di Sputnik, agli ingressi dello stabilimento e nell'area circostante erano in servizio persone in abiti civili, all'ingresso erano presenti rappresentanti dei servizi di sicurezza del capo dello Stato.

Dopo il discorso, Lukashenko ha lasciato l'MZKT in elicottero. Una folla di operai si è radunata nel parcheggio all'ingresso centrale, tiene in mano bandiere e grida: "Vai via!" Nonostante mezz'ora fa vicino ai manifestanti sia passato un furgone della polizia, sul territorio non è stato osservato alcun agente di polizia.

Proteste in Bielorussia dopo elezioni presidenziali

Grandi proteste sono esplose in tutta la Bielorussia il 9 agosto dopo le presidenziali vinte dal capo di Stato uscente Alexander Lukashenko. Da domenica si svolgono manifestazioni non autorizzate, che vengono duramente represse dalle forze di sicurezza. Un manifestante, secondo il ministero dell'Interno, è morto mentre cercava di lanciare un ordigno esplosivo improvvisato contro la polizia.