Israele potrebbe abbandonare la tecnologia 5G cinese

I rapporti che suggeriscono che l'amministrazione Trump sta sollecitando Tel Aviv a bloccare la Cina dallo sviluppo dell'infrastruttura 5G in Israele sono emersi a fine maggio, in linea con il confronto di Washington con il gigante tecnologico cinese Huawei sui suoi presunti collegamenti con l'intelligence di Pechino.

Israele e gli Stati Uniti stanno per firmare un cosiddetto Memorandum of Understanding (MOU) che suggerisce che Tel Aviv si asterrà dall'utilizzare la tecnologia cinese per costruire l'infrastruttura 5G del paese, secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, citando fonti anonime del governo degli Stati Uniti.

"Siamo ottimisti sul fatto che Israele adotterà un "approccio pulito" al 5G e sceglierà di consentire solo fornitori di fiducia nelle sue reti 5G", ha detto la fonte anonima statunitense, citata da The Jerusalem Post. "Essere un paese pulito giova alla sicurezza nazionale d'Israele, alla privacy dei suoi cittadini e alla proprietà intellettuale delle sue imprese. Siamo vicini a un'intesa su questo problema".

Secondo il rapporto, il ministero israeliano delle comunicazioni ha rifiutato di commentare, sostenendo che la questione è "molto, molto delicata".

Le richieste di abbandonare le apparecchiature cinesi fanno parte del progetto "Clean Network" del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, un "programma [...] che salvaguarda le risorse della nazione, tra cui la privacy dei cittadini e le informazioni più sensibili delle aziende da intrusioni aggressive da parte di attori maligni,"come il Partito Comunista Cinese".

Per adattarsi alla descrizione dei cosiddetti paesi "puliti", Israele dovrà scegliere società non cinesi durante lo sviluppo della sua infrastruttura 5G e non utilizzare componenti cinesi.

All'inizio di maggio, i rapporti suggerivano che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman, aveva esortato Tel Aviv ad astenersi dagli investimenti cinesi nell'infrastruttura 5G del paese, preoccupandosi che Pechino stesse usando la tecnologia per lo "spionaggio".

Il programma Clean Network

La mossa di Tel Aviv verso la partecipazione al programma Clean Network arriva in mezzo alle crescenti tensioni tra Washington e Pechino, in particolare nel campo della tecnologia, poiché la Casa Bianca di Trump ha criticato il gigante tecnologico cinese Huawei come una "minaccia alla sicurezza nazionale" e l'ha bandito negli Stati Uniti.

Nella loro inimicizia verso Pechino, gli Stati Uniti hanno costretto il Regno Unito ad allontanarsi dalla partecipazione di Huawei anche alle reti 5G britanniche. Nonostante un accordo di Londra con Huawei sull'infrastruttura 5G, Trump ha minacciato di "smettere di fare affari" con il Regno Unito se Londra avesse continuato a collaborare con Pechino sull'accordo.

Sia Huawei che Pechino hanno negato le accuse alla Casa Bianca, accusando l'amministrazione Trump di pratiche commerciali sleali.