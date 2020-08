Riprese aeree della protesta di massa a Minsk contro i risultati delle presidenziali bielorusse

La capitale della Bielorussia ha assistito a un massiccio afflusso di persone il 16 agosto, quando migliaia di manifestanti si sono radunati in città per esprimere il loro disaccordo con i risultati delle elezioni presidenziali tenutesi una settimana prima.

Nel video, si può vedere un grande afflusso di gente che prende parte alla dimostrazione a Minsk, poche ore dopo una manifestazione filo-governativa a cui ha presenziato lo stesso presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che si è svolta sempre in città.

Alla manifestazione filo-governativa, in quello che in pratica è diventato il suo primo discorso pubblico dalle elezioni, Lukashenko ha annunciato che non avrebbe acconsentito a nessun nuovo ciclo di elezioni su richiesta di potenze straniere, e ha avvertito che le forze della NATO "fanno risuonare i cingoli dei loro carri armati alle nostre porte".

Il raduno di domenica segue un'ondata di proteste scoppiata dopo che i risultati preliminari hanno sancito la vittoria di Lukashenko, che si è assicurato il suo sei mandato presidenziale consecutivo con una vittoria schiacciante, ottenendo oltre l'80% dei voti.