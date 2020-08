È morto Il fratello minore del presidente degli Stati Uniti, Robert Trump

Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è morto il 15 agosto, all'età di 71 anni. Secondo il Washington Post, Robert è nato il 26 agosto 1948.

Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione, confermando la morte.

"È con il cuore pesante che condivido che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente stasera. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Ci mancherà molto, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti voglio bene. Riposa in pace", ha detto Trump in una dichiarazione.

From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert - “We will meet again”: pic.twitter.com/1mBgx1td26 — Kayleigh McEnany (@PressSec) August 16, 2020

​I membri della famiglia Trump hanno espresso cordoglio, dicendo parole cordiali sullo zio.

Robert Trump was an incredible man - strong, kind and loyal to the core. Anyone who encountered him felt his warmth immediately. He will be deeply missed by our entire family. — Eric Trump (@EricTrump) August 16, 2020

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 16, 2020

In precedenza, Trump aveva rivelato che suo fratello era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per una malattia sconosciuta. Venerdì, il presidente ha visitato suo fratello in ospedale prima di andare a giocare a golf nel New Jersey.

"Ho un fratello meraviglioso, abbiamo un ottimo rapporto da molto tempo. È in ospedale in questo momento, si spera che stia bene. Sta attraversando un momento difficile", ha detto Trump ai giornalisti prima della sua visita.

Non ci sono ancora dettagli sulla malattia di Robert, poiché è stato descritto solo come "molto malato".

Robert Trump ha recentemente tentato, attraverso canali legali, di bloccare la pubblicazione del libro di Mary Trump "Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo", intentando una causa a giugno.

La causa è stata rifiutata dal tribunale e il 28 giugno è uscito il libro, descrivendo in dettaglio la famiglia Trump e la personalità di POTUS.

Come suo fratello, Robert ha lavorato nel settore immobiliare a New York. Si è trasferito a Millbrook, New York, dopo che, secondo le sue stesse parole, "si è ritirato con profitto".