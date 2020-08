Adele rivela di sapere del suo prossimo album tanto quanto i suoi fan

La famosa cantante britannica Adele, il cui ultimo album in studio '25' è stato pubblicato nel 2015, ha replicato ai suoi fan sull'eventuale uscita di un suo nuovo album.

L'interprete di 'Hello' ha recensito il libro 'Untamed: Stop pleasing, start living', di Glennon Doyle, sul suo account Instagram personale.

Tuttavia, invece di partecipare alla discussione, i follower della cantante hanno inondato la sezione dei commenti con domande sui suoi piani per il futuro.

"Pensavo fosse un nuovo album"; "Grazie per i consigli, ma quando pubblicherai il nuovo album?"; "Stavo per rompere il mio smartphone perché pensavo fosse un nuovo album", sono stati alcuni dei commenti al post.

Adele, da parte sua, ha lasciato i suoi fan senza parole quando ha risposto a una delle domande.

"Onestamente non ne ho idea", ha dichiarato.

La discografia della famosa cantante annovera tre album in studio - '19', '21' e '25' - e un album dal vivo, intitolato 'Adele Live At The Royal Albert Hall'.