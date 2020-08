Capo dell’Autorità sul turismo irlandese fa le vacanze in Italia: costretto alle dimissioni

Il capo dell'Autorità del turismo d'Irlanda ha trascorso le vacanze in Italia e dopo si è dovuto dimettere. In Irlanda i viaggi all'estero non motivati sono fortemente sconsigliati.

Il Capo dell’Autorità irlandese sul turismo, Michael Cawley, è stato costretto a dimettersi dal ruolo dopo aver trascorso le vacanze in Italia, riporta Reuters.

Ex dirigente di Ryanair, Cawley ha premiato l’Italia trascorrendo un periodo di riposo prima di riprendere il lavoro in Irlanda, ma nel suo Paese è in vigore un avviso del Governo che impone agli irlandesi tutti di non compiere viaggi all’estero se non sono essenziali.

Ufficialmente, va aggiunto, l’Italia è compresa nella lista verde delle nazioni che si possono visitare e che non impone agli irlandesi l’obbligo di 14 giorni di quarantena al rientro nel loro paese. Da notare che sono solo 10 le nazioni che fanno parte della green list irlandese.

Ma appunto, la lista è a beneficio solo di chi per lavoro o altri incarichi non può fare a meno di uscire dal territorio nazionale, e il capo dell’autorità che si occupa di turismo in Irlanda non aveva un buon motivo istituzionale per visitare il nostro paese.

Grande disappunto da parte del ministro del Turismo irlandese, la signora Catherine Martin, quando ha appreso che proprio il responsabile di un autorità così importante per il settore turistico irlandese, si è concesso una vacanza fuori dai confini nazionali.

In Irlanda, infatti, è stato richiesto ai connazionali di passare le vacanze entro i confini. Varie le iniziative messe in campo per promuovere il turismo domestico, che risulta essere in ginocchio anche da quelle parti.