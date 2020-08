Amburgo, la gente protesta contro le misure del governo contro il coronavirus - Video

Sputnik è in diretta da Amburgo, in Germania, dove i manifestanti sono scesi in piazza per esprimere la loro opposizione alle politiche del governo in relazione alla pandemia di coronavirus.

Le proteste arrivano in mezzo a un recente aumento del numero di casi COVID-19.

La Germania ha confermato 1.415 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, con un conteggio totale che ha raggiunto 222.828, ha detto sabato il Robert Koch Institute.

Segui la diretta di Sputnik per saperne di più: