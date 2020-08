Ricoverato in gravi condizioni Robert Trump, fratello di Donald

Secondo indiscrezioni il fratello del presidente sarebbe "in condizioni molto gravi". Attesa per le prossime ore la visita di Trump al congiunto.

Ricovero in un ospedale di New York per Robert Trump, il fratello minore del presidente americano.

La notizia è stata diffusa dai media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo.

Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe "in condizioni molto gravi".

L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha confermato il ricovero in ospedale a ABC News, aggiungendo che il presidente e suo fratello "hanno un ottimo rapporto" e che l'inquilino della Casa Bianca fornirà in seguito ulteriori dettagli, per adesso ancora ignoti.