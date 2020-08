Putin: la Russia è pronta a impegnarsi per evitare l'escalation nel Golfo Persico

La Russia è aperta a un dialogo costruttivo con tutti coloro che sono interessati a evitare una escalation nella zona del Golfo Persico, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Cremlino.

"Chiediamo ai nostri partner di valutare attentamente la nostra proposta. Altrimenti, un'ulteriore escalation delle tensioni e un aumento del rischio di conflitto sono inevitabili. Un tale sviluppo deve essere evitato", ha dichiarato Putin.

Il presidente ha anche suggerito di tenere una conferenza online che coinvolga i leader degli Stati membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran per discutere del Golfo Persico e della Repubblica islamica.

"Suggeriamo di utilizzare la riunione dei leader per concordare i parametri del lavoro congiunto sulla formazione di meccanismi affidabili per costruire la fiducia e garantire la sicurezza nel Golfo Persico", ha aggiunto il presidente.

Giovedì, il comando centrale degli Stati Uniti ha reso noto che due navi militari iraniane e un elicottero avevano abbordato e sequestrato una petroliera battente bandiera liberiana nello stretto di Hormuz. Un funzionario del CENTCOM ha affermato in forma anonima all'Associated Press che l'Iran aveva sequestrato la nave per cinque ore ma che questa non aveva effettuato alcuna chiamata di soccorso. AP ha anche riferito che l'esercito degli Stati Uniti non ha fornito alcuna ragione sul perché l'Iran avesse sequestrato la petroliera.

Lo stretto di Hormuz, strategicamente importante, fornisce l'unico passaggio marittimo dal Golfo Persico all'oceano, permettendo il transito del 25 per cento di tutte le forniture mondiali di petrolio.