Leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya invita autorità al dialogo

Negli ultimi giorni la Bielorussia è stata scossa dalle proteste. I disordini sono iniziati dopo che i risultati del voto presidenziale hanno mostrato che il presidente in carica, Alexander Lukashenko, si era assicurato il suo sesto mandato con oltre l'80% dei voti.

Svetlana Tikhanovskaya, candidata presidenziale bielorussa dell'opposizione, ha esortato le autorità di Minsk a porre fine alla violenza e ad avviare il dialogo.

"La situazione è critica. Mi addolora vedere cosa sta succedendo nel mio paese negli ultimi giorni", ha detto Tikhanovskaya in un videomessaggio.

Il politico ha anche chiesto a tutti i sindaci della città di organizzare manifestazioni pacifiche in ogni città il 15 e 16 agosto.

Tikhanovskaya, che è stata costretta a fuggire in Lituania dopo le elezioni presidenziali, ha affermato di aver ottenuto fino al 70% dei voti in alcuni seggi elettorali e ha invitato i bielorussi a firmare una petizione per chiedere un nuovo conteggio dei voti.

"I bielorussi non sceglieranno mai di vivere con il vecchio governo, la maggioranza non crede alla sua vittoria. Abbiamo sempre detto che la nostra scelta dovrebbe essere protetta pacificamente, senza alcuna violenza", ha detto.

Ha inoltre esortato i bielorussi a firmare una petizione per chiedere un nuovo conteggio dei voti con la partecipazione di osservatori indipendenti.

La leader dell'opposizione ha ringraziato coloro che hanno scioperato in diverse organizzazioni in tutto il paese, comprese diverse importanti fabbriche.

Nel frattempo, il presidente Lukashenko ha detto all'agenzia di stampa BELTA che gli scioperi sono andati a favore di Russia, Canada, Stati Uniti e Germania, che invieranno i loro prodotti sul mercato bielorusso. Ha aggiunto che sarà impossibile aumentare la produzione nel paese se i lavoratori sciopereranno.

Proteste di massa hanno colpito la Bielorussia il 9 agosto in seguito alle elezioni presidenziali, che hanno visto l'attuale capo di stato Alexander Lukashenko assicurarsi il suo sesto mandato, ottenendo l'80,08% dei voti. Da domenica sono proseguite manifestazioni non autorizzate, ma sono state duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni, idranti, granate assordanti e proiettili di gomma contro i manifestanti.