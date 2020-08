Ministero della Salute russo: ci sono molte richieste del vaccino contro il COVID-19 all'estero

Martedì, Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è stata la prima al mondo a registrare un farmaco per la prevenzione del COVID-19.

Sono tante le richieste dall'estero per l'acquisto del nuovo vaccino russo contro il coronavirus, ha affermato il capo del ministero della Salute Mikhail Murashko.

"Non stiamo ancora vendendo nulla. <...> Prima di tutto dobbiamo sviluppare vaccini per il mercato interno", ha aggiunto.

Secondo il ministro, in primo luogo, il farmaco deve essere fornito a coloro che lavorano con pazienti COVID-19 e persone a rischio.

"Il primo vaccino arriverà questo mese. Abbiamo in programma d'inviarlo a tutte le regioni affinché la gente possa vederlo. La produzione è già iniziata", ha sottolineato Murashko.

Ha anche detto che ha intenzione di vaccinarsi.

In precedenza, il ministro ha annunciato la pubblicazione dei dati sugli studi preclinici e clinici del farmaco. Ha osservato che le critiche dall'estero sono in gran parte dovute all'"incompletezza dei dati", aggiungendo che non tutti sanno che "il vaccino è stato rilasciato su una piattaforma su cui sono già stati realizzati sei prodotti".

Vaccino russo contro il coronavirus

Martedì, Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è stata la prima al mondo a registrare un farmaco per la prevenzione del COVID-19, sviluppato presso l'istituto Gamaleya in collaborazione con il Fondo d'investimento diretto della Russia (RDIF), che, insieme ai partner, ha investito quattro miliardi di rubli nella sua produzione. Il vaccino è stato chiamato "Sputnik V".

Secondo le informazioni del registro statale dei medicinali, il farmaco sarà una soluzione per iniezione intramuscolare. Si prevede che si effettuerà la vaccinazione in due fasi, con tre settimane di distanza tra l'una e l'altra.

Secondo il Ministero della Salute, un doppio schema d'iniezione consente la formazione di un'immunità a lungo termine fino a due anni.