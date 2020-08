Coronavirus in Russia: 912.823 contagi (+5.065), 15.498 decessi (+114), 722.964 guarigioni (+6.568)

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.065 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il numero complessivo dei casi di infezioni da coronavirus da inizio crisi in Russia è salito a 912.823, ha comunicato in mattinata ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione. 5.065 i nuovi casi registrati ieri.

Il tasso di crescita giornaliera rimane fisso al +0,6% oramai da due settimane.

688 dei nuovi casi sono stati registrati nella città di Mosca, 159 a San Pietroburgo, 156 nella Regione di Mosca, 154 nella Regione di Sverdlovsk, 130 nel Kraj di Stavropol.

Al momento nel Paese sono in cura 174.361 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati dichiarati ufficialmente guariti 6.568 individui, il totale dei guariti registrati da inizio pandemia ora è di 722.964 persone.

I morti ieri sono stati 114, il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 da inizio crisi ora è di 15.498.