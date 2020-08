Russia pubblicherà presto informazioni su sperimentazioni cliniche e pre-cliniche vaccino COVID-19

"Nei prossimi giorni, forse, entro lunedì, saranno pubblicate le informazioni sugli studi preclinici e clinici", ha detto il ministro della Salute russo Mikhail Murashko.

Secondo il ministro della salute, le critiche al vaccino russo, che è il primo vaccino COVID-19 registrato al mondo, sono in gran parte legate alla mancanza d'informazioni disponibili sulle sperimentazioni. Parlando con i giornalisti, ha notato che non tutti erano a conoscenza del fatto che "il vaccino era stato rilasciato su una piattaforma che era già stata utilizzata per altri sei prodotti" e ha assicurato che gli studi clinici sarebbero continuati.

Il vaccino registrato come Gam-COVID-Vac, sviluppato dall'Istituto di ricerca russo Gamaleya, è già stato sottoposto a due prove, con volontari che hanno dimostrato l'immunità al virus. Secondo i medici, il farmaco a due componenti fornisce almeno due anni di protezione dalla malattia del coronavirus. La produzione totale del farmaco dovrebbe raggiungere i 500 milioni di dosi nei primi 12 mesi.